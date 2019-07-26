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Зеленський полетів на «Лігу сміху» в Одесу економ-класом і зробив селфі з дітьми. Фото: Comments.UA

Зеленський полетів на «Лігу сміху» в Одесу економ-класом і зробив селфі з дітьми (ФОТО)

26 лип 2019, 22:38
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Президент України Володимир Зеленський прилетів в Одесу на «Лігу сміху» економ-класом авіакомпанії МАУ. Цей візит Зеленського в курортне місто є неофіційним і вже третім з моменту обрання.

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Президента в Одесі чекали з самого ранку. Журналісти чекали Зеленського ще на ранковому рейсі з Борисполя на 10.40, однак президент прибув лише о 16.30. Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

Пасажири рейсу розповіли, що подорож з президентом нічим не відрізнялося від будь-якого іншого рейсу. Зеленський спав у кріслі і нікому не заважав. Його розбудив глава Офісу президента Андрій Богдан на прохання одного з вчителів одеської школи № 81, який зі школярами повертався з Києва.

Зеленський сфотографувався зі школярами в літаку. Фото: Думська

Президент поставився з розумінням і погодився сфотографуватися з дітьми. Охорону президента, а також, за даними видання, його дружину Олену доставили раніше урядовим Ан-48.

Зеленський в Одесі

Зустріти Зеленського, крім журналістів, прийшли також півсотні силовиків з різних відомств, які прикрили главу держави своїми тілами, коли він підійшов до свого авто. Журналісти відзначили, що охорона президента поводилася мирно і не штовхалася.

Як раніше повідомлялося, Зеленський запропонував одеситам п’ять кандидатур на пост глави облдержадміністрації.


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