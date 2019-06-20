Танення льодовиків у Гімалаях прискорилось вдвічі – вчені. Фото: Хайтек

https://racurs.ua/ua/n123374-tanennya-lodovykiv-u-gimalayah-pryskorylos-vdvichi-vcheni.html

Ракурс

Танення льодовиків у Гімалаях значно прискорилось. Вчені виміряли показники і виявили, що за останні сорок років льодовики зазнали значної втрати льоду, а середня швидкість у порівнянні з кінцем минулого століття збільшилась вдвічі.

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Дослідники стверджують, що причиною таких сумних показників могло стати значне потепління, яке зафіксували метеорологічні станції в регіоні. Про це повідомляється в дослідженні в журналі Science Advances, передає «Укрінформ».

У дослідженні зазначається, що у період з 2000 по 2016 роки середній показник температури повітря зріс на один градус тепла у порівнянні з останньою чвертю минулого століття. Для свого дослідження вчені використовували цифрові моделі рельєфу та знімки з військових супутників американських спецслужб, які з 1973 по 1980 роки використовували для розвідки.

Як відомо, показник концентрації вуглекислого газу в атмосфері Землі вперше в історії перевищив критичний показник у 415 ppm.

Як раніше повідомляв «Ракурс», через танення снігів на горі Джомолунгма виявили тіла загиблих альпіністів.