Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Танення льодовиків у Гімалаях прискорилось вдвічі – вчені. Фото: Хайтек

Танення льодовиків у Гімалаях прискорилось вдвічі — вчені

20 чер 2019, 09:44
999

Танення льодовиків у Гімалаях значно прискорилось. Вчені виміряли показники і виявили, що за останні сорок років льодовики зазнали значної втрати льоду, а середня швидкість у порівнянні з кінцем минулого століття збільшилась вдвічі.

Loading...

Дослідники стверджують, що причиною таких сумних показників могло стати значне потепління, яке зафіксували метеорологічні станції в регіоні. Про це повідомляється в дослідженні в журналі Science Advances, передає «Укрінформ».

У дослідженні зазначається, що у період з 2000 по 2016 роки середній показник температури повітря зріс на один градус тепла у порівнянні з останньою чвертю минулого століття. Для свого дослідження вчені використовували цифрові моделі рельєфу та знімки з військових супутників американських спецслужб, які з 1973 по 1980 роки використовували для розвідки.

Як відомо, показник концентрації вуглекислого газу в атмосфері Землі вперше в історії перевищив критичний показник у 415 ppm.

Як раніше повідомляв «Ракурс», через танення снігів на горі Джомолунгма виявили тіла загиблих альпіністів.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Офіс замість Адміністрації: в Зеленського пояснили, як реформуватимуть АП (ВІДЕО)

Адміністрація президента оприлюднила плани своєї реорганізації. Основні події реформи — перейменування АП в Офіс президента України, його переїзд в Український дім, а також утворення директоратів — галузевих аналітичних центрів

Новини України
10:58

Жертвами повені в Туреччині стали семеро осіб, є поранені і зниклі безвісти (ФОТО, ВІДЕО)

У Туреччині жертвами повені стали щонайменше семеро осб. В результаті стихійного лиха троє осіб отримали поранення і ще троє залишаються зниклими безвісти. Синоптики попереджають про продовження злив

Світові новини
10:52

Зеленський розповів, про що спілкувався із Ахметовим (ВІДЕО)

Президент України Володимир Зеленський підтвердив зустріч з бізнесменом Рінатом Ахметовим. З найбагатшою людиною країни глава держави спілкувався з приводу інвестицій, а не про політику

Новини України
21:09   19 чер
Новини партнерів
Загрузка...