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Ракурс
Таяние ледников в Гималаях ускорилось вдвое – ученые. Фото: Хайтек

Таяние ледников в Гималаях ускорилось вдвое — ученые

20 июн 2019, 09:44
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Таяние ледников в Гималаях значительно ускорилось. Ученые измерили показатели и обнаружили, что за последние сорок лет ледники подверглись значительной потери льда, а средняя скорость по сравнению с концом прошлого века увеличилась вдвое.

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Исследователи утверждают, что причиной таких печальных показателей могло стать значительное потепление, которое зафиксировали метеорологические станции в регионе. Об этом сообщается в исследовании в журнале Science Advances, передает «Укринформ».

В исследовании отмечается, что в период с 2000 по 2016 годы средний показатель температуры воздуха вырос на один градус тепла по сравнению с последней четвертью прошлого века. Для своего исследования ученые использовали цифровые модели рельефа и снимки с военных спутников американских спецслужб, которые с 1973 по 1980 годы использовали для разведки.

Как известно, показатель концентрации углекислого газа в атмосфере Земли впервые в истории превысил критический показатель в 415 ppm.

Как ранее сообщал «Ракурс», из-за таяния снегов на горе Джомолунгма обнаружили тела погибших альпинистов.


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