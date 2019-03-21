Гора Джомолунгма, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n119703-izmeneniya-klimata-tayanie-snega-na-djomolungme-otkrylo-tela-pogibshih-alpinistov.html

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Таяние снегов на горе Джомолунгма открыло тела альпинистов, которые часто остаются там на долгие годы из-за трудностей по проведению эвакуации в условиях разреженного воздуха на верхних ярусах высочайшей вершины мира. Кроме того, транспортировка тела погибшего альпиниста — достаточно дорогая операция, ее стоимость может составлять от 40 до 70 тыс. долл. США.

Со времени первых попыток покорения Джомолунгмы на горе погибли около 300 альпинистов и тела двух третей из них, как считается, все еще там остаются вмерзшими в снег и лед, сообщает BBC.

В прошлом году группа исследователей изучила ситуацию на леднике Кхумбу, расположенном на высоте более 5,7 тыс. м. Ученые установили, что минимальная температура льда составляет всего минус 3,3 градуса Цельсия, то есть даже холодный лед оказался на два градуса Цельсия теплее, чем среднегодовая температура воздуха в регионе.

Кхумбу альпинисты пересекают, направляясь к наивысшей точке Джомолунгмы.

В последние годы ледовый покров начал уменьшаться и у базового лагеря Джомолунгмы, расположенного на высоте более 5 тыс. метров. В 2017 году там из-под снега появилась рука мертвого человека.

«Я сам вытащил около десяти трупов в последние годы из разных мест на Эвересте и их явно появляется все больше и больше», — рассказал BBC бывший офицер связи Непала, который работал на Джомолунгме.

Однако не все тела появляются из-под льда из-за потепления. В некоторых случаях тела оказываются на поверхности из-за движения ледника Кхумбу, говорят альпинисты.

«Из-за движения ледника Кхумбу мы время от времени видим мертвые тела, — отмечает Церинг Панди Бхоте, вице-президент Непальской национальной ассоциации альпинистов. — Но большинство альпинистов мысленно готовы встретить такое зрелище».

Нередко тела погибших альпинистов служат своеобразным путеводителем. Так, тело Цеванга Палжора из Индии, который погиб в 1996 году, в течение многих лет служило для альпинистов обозначением высоты 8,5 тыс. метров на северо-западном склоне и было более известно как «Зеленые ботинки», из-за ярко зеленого цвета обуви Палжора.

С 2014 года «Зеленые ботинки» исчезли. В 2017 году Палжора нашли российские альпинисты, которые прикрыли его тело камнями, сделав подобие могилы.

Напомним, недавно Китай решил закрыть для туристов свою сторону Джомолунгмы из-за чрезмерного количества мусора, которое они там оставляют.