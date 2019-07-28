На Житомирщине нашли мертвым фигуранта производства по выборам. Фото: Нацполиция

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В Житомирской области полиция нашла мертвым жителя Коростеня, который был фигурантом одного из уголовных производств, что касалось нарушений избирательного законодательства.

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Полиция Малинского района 26 июля получила от местных жителей информацию, что в лесу обнаружили тело мужчины, которое было присыпано землей. Впоследствии эксперты выяснили, что мужчине 30−40 лет. По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Во время следственных действий была установлена личность погибшего. Им оказался 23-летний житель города Коростень, который в конце июня 2019 был объявлен в розыск как без вести пропавший. Полицейские заявили, что найденный мужчина был причастен к одной из преступных группировок.

Следователи проверяют ряд версий убийства, в том числе и о причастности убитого к избирательным баталиям. Мужчина был фигурантом одного из уголовных производств, что касалось нарушений избирательного законодательства. Кроме того, полиция проверяет версию о причастности к криминальным разборкам.

Издание «Страна» пишет, что погибший — Илья Обиход, он исчез 28 июня после того, как помог противникам нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского на выборах. Мужчина в 64 округе помог подобрать на выборы клонов-однофамильцев экс-нардепа — Михаила Пашинского и своего сослуживца Ивана Пашинского.

Впоследствии Сергей Пашинский на своей странице заявлял, что не связан с убийством 23-летнего мужчины на Житомирщине. Политик заверил, что никогда не пересекался с Обиходом.

Напомним, 15 июля в Ирпенском отделении полиции застрелился задержанный, устроивший стрельбу на улице. Работает специальная комиссия, которая призвана выяснить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям сотрудников полиции.