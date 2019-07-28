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Затримання в Москві. Фото: Новая газета

Мітинг у Москві: число затриманих зросло до майже 1 тис. 400 демонстрантів, людей били та тримали голодними (ВІДЕО)

28 лип 2019, 09:22
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У Москві станом на 5.00, 28 липня, силовики затримали 1 тис. 373 демонстрантів, які проводили мітинг під будівлею мерії з вимогою допустити опозиційних кандидатів до участі у виборах до міської ради.

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Серед затриманих — 42 неповнолітніх та 18 співробітників ЗМІ. Силовики під час розгону демонстрантів побили 77 осіб. Від жорстоких дій московської поліції постраждали 10 журналістів. Про це сьогодні повідомляє ресурс «ОВС-Інфо».

Затриманих активістів доправили до 70 відділів поліції. Щонайменше 152 осіб там ночували. Мітингувальники зізнаються, що їм довго не давали попити води, не годували. Демонстранти тривалий час перебували в автозаках, у послугах адвокатів їм відмовили. Також заборонялося брати ліки в камери.

Нагадаємо, багато із затриманих осіб повідомляли, що поліцейські били їх в автозаках. Також силовики затримували неповнолітніх. Так, в один із відділків доставили чотирьох підлітків, яких згодом відпустили. Правда, затриманим російські поліцейські не повернули деякі речі та гроші.


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