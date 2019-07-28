Мітинг у Москві: один із затриманих перерізав вени, Навального госпіталізували з приступом алергії

Під час мітингу в Москві, фото: «Вечерний Бобруйск»

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Один із затриманих під час вчорашнього мітингу в Москві — Микита Зайцев, на знак протесту перерізав собі вени перебуваючи у поліцейському відділку.

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Зайцева називають прес-секретарем об'єднання «Асоціація народного спротиву», повідомляє видання Meduza.io.

Зазначається, що Зайцева доставили до Тверського відділку поліції, де склали на нього протокол щодо порушення правил проведення мітингів.

Російські поліцейські заявляють, що його згодом відпустили.

Однак, за інформацією видання «ОВД-Інфо», Зайцева насправді госпіталізували з ознаками спроби здійснення самогубства до одного з московських медзакладів.

Крім того, сьогодні також госпіталізували відомого російського опозиціонера Олексія Навального, котрого 24 липня засудили до 30 днів адмінарешту за порушення правил організації публічного заходу через його заклики у Фейсбуці взяти участь у мітингу 27 липня. Навального доставили з московського спецприймальника № 1, де він перебував, до московської клінічної лікарні № 64.

В очолюваній Навальним некомерційній організації «Фонд боротьби з корупцією» повідомили, що в політика «гостра алергічна реакція», а саме — сильний набряк обличчя і почервоніння шкірних покривів. Джерело алергічної реакції наразі не відоме.

Соратники Навального наголошують, що за все життя у нього ні на що не було такої сильної алергії. У камері разом із політиком перебували ще п’ятеро осіб, у них такі симптоми не спостерігаються.

Нагадаємо, під час вчорашнього мітингу в Москві затримали майже 1,4 тис. демонстрантів, їх били, довгий час не давали попити води, не годували. Крім того, у декого із затриманих зникли певні речі та гроші.