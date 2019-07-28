Виталий Олешко, фото: YouTube

https://racurs.ua/n124870-delo-ob-ubiystve-sarmata-peredali-v-sud.html

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В суд направлено обвинительное заключение относительно предполагаемых организаторов и исполнителей убийства ветерана АТО и общественного активиста Виталия Олешко (позывной Сармат).

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Об этом сообщает издание «Громадське» со ссылкой на руководителя криминальной полиции Вячеслава Аброськина.

По словам Аброськина, первое заседание по этому делу состоится 29 августа в Бердянском районном суде. Этот суд, в частности, будет решать вопрос о продлении сроков содержания под стражей фигурантов преступления.

Сейчас среди подозреваемых семь человек. Михаила Сигида, Евгения Бродского, Виктора Власюка правоохранители считают вероятными организаторами преступления. Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломака и Максим Владимиринков по мнению следствия являются вероятными исполнителями.

Это дело весной 2019 года объединили с делом о разбойном нападении на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми являются четыре человека из так называемой группы уже упомянутого Власюка — Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов и Сергей Смирнов.

По мнению следствия, эти два дела связаны между собой.

Напомним, убийство Сармата произошло 31 июля 2018 года в Бердянске. Ему выстрелили в спину из ружья. Олешко скончался на месте инцидента.