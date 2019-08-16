Убийство Сармата: ГБР открыло дело относительно полицейских, которые могли знать о готовящемся преступлении

Виталий Олешко (Сармат), фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n125621-ubiystvo-sarmata-gbr-otkrylo-delo-otnositelno-policeyskih-kotorye-mogli-znat-o-gotovyaschemsya.html

Ракурс

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство относительно полицейских, которые, вероятно, знали о подготовке резонансного убийства ветерана АТО и общественного активиста Виталия Олешко (позывной Сармат), однако скрыли этот факт и не предупредили его.

Loading...

Об этом заместитель директора ГБР Ольга Варченко сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что соответствующее производство зарегистрировано по факту злоупотребления служебным положением и укрывательства особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 364 и ст. 396 Уголовного кодекса). По словам Варченко, во время досудебного расследования следователи будут выяснять, действительно ли эти правоохранители знали о готовящемся преступлении.

Об этом могут свидетельствовать записи телефонных разговоров подозреваемых в убийстве, которые были в распоряжении правоохранителей, — отмечает Варченко.

Убийство Олешко произошло 31 июля 2018 года возле дома-отеля в Бердянске. Его убили выстрелом из ружья в спину на глазах у жены и товарища. Правоохранители подозревают в причастности к совершению этого преступления семь человек. Считается, что четверо из них были исполнителями преступления, остальные — организаторами. По мнению следствия, один из исполнителей — бывший боец батальона «Торнадо» Артем Матюшин.

Слушания по существу дела об убийстве Олешко Бердянский районный городской суд назначил на 27 августа.

Напомним, обвинительный акт относительно вероятных организаторов и исполнителей убийства Олешко в суд правоохранители передали в конце июля.