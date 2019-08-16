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Балуха этапировали в Москву: он может находиться в Лефортовском или Бутырском СИЗО. Фото: Радіо Свобода

Балуха этапировали в Москву: он может находиться в Лефортовском или Бутырском СИЗО

16 авг 2019, 15:12
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Владимир Балух, удерживаемый в России украинский политзаключенный, этапирован из колонии в городе Торжок Тверской области в Москву.

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О том, что украинца вывезли в другой следственный изолятор, сообщили его сестре, когда вернули письмо, отправленной в тверскую колонию, сообщает «Крым.Реалии».

Адвокат Ольга Динзе не знает, в какой именно из СИЗО перевезли ее подзащитного.

Это либо «Лефортово», либо «Бутырка». Мне стало об этом известно утром от сестры, которой вернулось письмо. Потом мы уточнили информацию и нам администрация колонии сказала, что его действительно этапировали, — отметила защитница.

Зачем Балуха этапировали в российскую столицу, ей не сообщили.

При этом в управлении Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Тверской области изданию не подтвердили, но и не опровергли данные об этапировании Балуха.

Как известно, в начале августа стало известно, что Балуха поместили в штрафной изолятор колонии в Торжке.

Напомним, крымчанина Балуха, который активно выступал против аннексии украинского Крыма, российские оккупанты незаконно приговорили к нескольким годам лишения свободы. Формальной причиной этому стали подброшенные на чердак его дома боеприпасы.

В знак протеста против действий оккупантов Балух объявлял голодовку. Этот протест стал одной из причин вывоза украинца из колонии в Керчи на территорию Тверской области в марте этого года. Там его шесть раз отправляли в штрафной изолятор, что негативно сказывается на его здоровье.


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