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Владимир Гройсман, фото: Кабинет Министров Украины

Дело против Гройсмана закрыло НАБУ

16 авг 2019, 14:57
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело против премьер-министра Владимира Гройсмана.

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С 23 ноября 2018 года НАБУ осуществляло относительно Гройсмана досудебное расследование возможных фактов злоупотреблений властью и служебной халатности (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает агентство «Українські новини».

Отмечается, что расследование НАБУ осуществлялось в связи с распоряжением правительства № 376-р от 7 июня 2017 года о передаче здания расположенного в городе Моршин Львовской области санатория в управление Государственной пограничной службы.

Дело относительно Гройсмана было закрыто 25 января этого года в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.

На это решение НАБУ была подана жалоба в суд. Истец просил отменить закрытие дела относительно Гройсмана. Однако в июне суд эту жалобу отклонил, признав, что закрытие этого дела было осуществлено на законных основаниях.

Напомним, в июне Соломенский райсуд Киева отменил решение НАБУ о прекращении уголовного производства в отношении руководительницы Национального антикоррупционного бюро Натальи Корчак.


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