Володимир Гройсман, фото: Кабінет міністрів України

https://racurs.ua/ua/n125619-spravu-proty-groysmana-zakrylo-nabu.html

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) закрило справу проти прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

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З 23 листопада 2018 року НАБУ здійснювало щодо Гройсмана досудове розслідування щодо можливих фактів зловживань владою і службової недбалості (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє агентство «Українські новини».

Зазначається, що розслідування НАБУ здійснювалося у зв’язку з розпорядженням уряду № 376-р від 7 червня 2017 року про передачу будівлі розташованого в місті Моршин Львівської області санаторію в управління Державної прикордонної служби.

Справу щодо Гройсмана було закрито 25 січня цього року у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального злочину.

На це рішення НАБУ була подана скарга до суду. Позивач просив скасувати закриття справи щодо Гройсмана. Однак у червні суд цю скаргу відхилив, визнавши, що закриття цієї справи було здійснене на законних підставах.

Нагадаємо, у червні Солом’янський райсуд Києва скасував рішення НАБУ про припинення кримінального провадження щодо очільниці Національного антикорупційного бюро Наталії Корчак.