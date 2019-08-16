Премії в НАЗК: суд поновив справу проти очільниці відомства

Наталія Корчак, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n125613-premiyi-v-nazk-sud-ponovyv-spravu-proty-ochilnyci-vidomstva.html

Ракурс

Солом’янський районний суд Києва скасував постанову Національного антикорупційного бюро (НАБУ) про закриття провадження щодо очільниці Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталії Корчак.

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Йдеться про закрите НАБУ 16 квітня провадження щодо призначення Корчак самій собі премій, котре здійснювалося за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), повідомляє агентство «Українські новини».

Відповідне рішення було ухвалене 20 червня.

Зазначається, що позивач, котрий звернувся до суду у зв’язку із закриттям провадження щодо Корчак, наголошував, що в цій справі не було здійснено жодної слідчої дії, зокрема, не було отримано жодного тимчасового доступу до речей і документів, які перебували у володінні НАЗК і мають значення для цього кримінального провадження.

Зі свого боку, у НАБУ стверджували, що Корчак діяла в межах наданих їй законом повноважень, й, призначаючи премії, зверталася за роз’ясненням до відповідних органів.

Крім того, в НАБУ зазначали, що Рахункова палата, перевіряючи діяльність НАЗК за період 2016−2017 років, не виявила порушень.

Про призначення в НАЗК високих премій — по 200 тис. грн, стало відомо під час парламентських слухань у квітні 2017 року. Тоді щодо Корчак антикорупційні органи відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, наприкінці липня НАЗК розподілило понад 150 млн грн бюджетних коштів на фінансування діяльності політичних партій.