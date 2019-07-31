У III кварталі 2019 року фінансування з бюджету отримають шість партій, фото: sumynews.com

https://racurs.ua/ua/n124982-finansuvannya-politychnyh-partiy-nazk-rozpodilylo-koshty-na-iii-kvartal-2019-roku.html

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Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило кошти держбюджету на фінансування політичних партій у III кварталі 2019 року.

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Бюджетне фінансування отримають шість парламентських партій, повідомляє прес-служба НАЗК. Зокрема, це:

«Народний фронт» — 36 млн 363 тис. 350 грн;

«Європейська солідарність» (раніше «Блок Петра Порошенка „Солідарність“») — 35 млн 841 тис. 525 грн;

«Радикальна партія Олега Ляшка» — 12 млн 231 тис. 425 грн;

Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» — 9 млн 329 тис. 475 грн;

«Об'єднання „Самопоміч“» — 32 млн 164 тис. 600 грн (із них 14 млн 142 тис. 12,5 грн виділено за дотримання передбаченого законодавством ґендерного принципу — присутність не менше двох кандидатів різної статі в кожній п’ятірці);

«Опозиційний блок» отримає кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії у розмірі 50% (за ІІ та ІІІ квартали) від загального розміру щорічного держфінансування — 30 млн 979 тис. 450 грн.

Зазначається, що у випадку «Опозиційного блоку» перерахування коштів здійснено у зв’язку зі з’ясуванням обставин та усуненням причин, через які не було здійснено перерахунку коштів державного фінансування цієї політсили у ІІ кварталі 2019 року.

Нагадаємо, причиною ухвалення рішення НАЗК про тимчасове припинення держфінансування «Опозиційного блоку» став розкол цієї політсили, частина членів якої вирішила об'єднатися з партією «За життя».