В III квартале 2019 года финансирование из бюджета получат шесть партий, фото: sumynews.com

https://racurs.ua/n124982-finansirovanie-politicheskih-partiy-napk-raspredelilo-bolee-150-mln-grn.html

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Национальное агентство по предотвращению коррупции распределило средства госбюджета на финансирование политических партий в III квартале 2019 года.

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Бюджетное финансирование получат шесть парламентских партий, сообщает пресс-служба НАПК. В частности, это:

«Народный фронт» — 36 млн 363 тыс. 350 грн;

«Европейская солидарность» (ранее «Блок Петра Порошенко „Солидарность“») — 35 млн 841 тыс. 525 грн;

«Радикальная партия Олега Ляшко» — 12 млн 231 тыс. 425 грн;

Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 9 млн 329 тыс. 475 грн;

«Объединение „Самопомощь“» — 32 млн 164 тыс. 600 грн (из них 14 млн 142 тыс. 12,5 грн выделены за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа — присутствие не менее двух кандидатов разного пола в каждой пятерке)

«Оппозиционный блок» получит средства, выделенные из госбюджета на финансирование уставной деятельности политической партии в размере 50% (за II и III кварталы) от общего размера ежегодного госфинансирования — 30 млн 979 тыс. 450 грн.

Отмечается, что в случае «Оппозиционного блока» перечисление средств осуществляется в связи с выяснением обстоятельств и устранением причин, из-за которых не было осуществлено перечисление средств государственного финансирования этой политсилы во II квартале 2019 года.

Напомним, причиной принятия решения НАПК о временном прекращении госфинансирования «Оппозиционного блока» стал раскол этой политсилы, часть членов которой решили объединиться с партией «За жизнь».