Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В III квартале 2019 года финансирование из бюджета получат шесть партий, фото: sumynews.com

Финансирование политических партий: НАПК распределило более 150 млн грн (СПИСОК)

31 июл 2019, 12:58
999

Национальное агентство по предотвращению коррупции распределило средства госбюджета на финансирование политических партий в III квартале 2019 года.

Loading...

Бюджетное финансирование получат шесть парламентских партий, сообщает пресс-служба НАПК. В частности, это:

  • «Народный фронт» — 36 млн 363 тыс. 350 грн;
  • «Европейская солидарность» (ранее «Блок Петра Порошенко „Солидарность“») — 35 млн 841 тыс. 525 грн;
  • «Радикальная партия Олега Ляшко» — 12 млн 231 тыс. 425 грн;
  • Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 9 млн 329 тыс. 475 грн;
  • «Объединение „Самопомощь“» — 32 млн 164 тыс. 600 грн (из них 14 млн 142 тыс. 12,5 грн выделены за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа — присутствие не менее двух кандидатов разного пола в каждой пятерке)
  • «Оппозиционный блок» получит средства, выделенные из госбюджета на финансирование уставной деятельности политической партии в размере 50% (за II и III кварталы) от общего размера ежегодного госфинансирования — 30 млн 979 тыс. 450 грн.

Отмечается, что в случае «Оппозиционного блока» перечисление средств осуществляется в связи с выяснением обстоятельств и устранением причин, из-за которых не было осуществлено перечисление средств государственного финансирования этой политсилы во II квартале 2019 года.

Напомним, причиной принятия решения НАПК о временном прекращении госфинансирования «Оппозиционного блока» стал раскол этой политсилы, часть членов которой решили объединиться с партией «За жизнь».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Зеленский в Черкассах сообщил, когда должны исчезнуть прокуроры-взяточники (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос замены местных прокуроров, к работе которых есть претензии у представителей общественности, будет заниматься назначенный новой Верховной Радой генеральный прокурор

Новости Украины
18:25

Реконструкцию нападения на Гандзюк показали журналисты (ВИДЕО)

На основе следственных экспериментов, свидетельств исполнителей и организаторов нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, журналисты создали реконструкцию этого преступления

Новости Украины
15:30
Новости партнеров
Загрузка...