Военнопленных украинских моряков могут отпустить домой под поручительство омбудсмена Денисовой. Фото: Роман Цимбалюк

https://racurs.ua/n124981-voennoplennyh-ukrainskih-moryakov-mogut-otpustit-domoy-pod-poruchitelstvo-ombudsmena-denisovoy.html

Ракурс

Военнопленных украинских моряков могут отпустить домой до октября благодаря личному поручительству уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Письменные гарантии, оформленные согласно уголовно-процессуальному законодательству РФ, сейчас находятся в Следственном управлении ФСБ.

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После их передачи следователю решение будет принято в течение трех дней. Об этом написала российская газета «Известия», ссылаясь на адвоката моряков Николая Полозова.

Полозов заявил, что, если просьбу об освобождении моряков не удовлетворят, это постановление можно будет обжаловать.

Как известно, 17 июля Лефортовский районный суд Москвы продлил содержание под стражей военнопленных моряков на три месяца. Однако для изменения меры пресечения с ареста на поручительство заседание суда не требуется и украинцев смогут отпустить после позитивного решения следователя.

Как ранее сообщал «Ракурс», освобождение моряков ведется в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву, который предписал освободить военнослужащих, но ничего не говорил о прекращении уголовного преследования.