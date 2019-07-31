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В Одессе умер боец Нацгвардии, совершивший попытку самоубийства, фото: «Бердянск 24»

Умер боец Нацгвардии, который выстрелил в себя в помещении суда Одессы

31 июл 2019, 12:18
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В одесской городской больнице № 10 в реанимации сегодня ночью умер 20-летний военнослужащий Национальной гвардии, которого с признаками попытки совершения самоубийства обнаружили 29 июля в Киевском районном суде Одессы.

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Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

Отмечается, что все материальные расходы, связанные транспортировкой тела и погребением военнослужащего, обеспечит Нацгвардия.

Погибшего военнослужащего в мае этого года призвали на военную службу из Тернополя.

29 июля личный состав, который находился в караульном помещении суда, услышал звуки выстрела. Впоследствии в одном из помещений был обнаружен 20-летний военнослужащий с огнестрельным ранением головы.

Напомним, по информации местных СМИ, на месте инцидента была обнаружена предсмертная записка. Попытку самоубийства совершил военнослужащий 34-го отдельного конвойного батальона Нацгвардии.


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