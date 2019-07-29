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Ракурс
Боец НГУ выстрелил себе в голову. Фото: АСС

Боец Нацгвардии пытался застрелиться в помещении суда Одессы

29 июл 2019, 16:25
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Попытка самоубийства военнослужащего произошла 29 июля в Одессе.

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Боец Национальной гвардии Украины во время несения службы в Киевском районном суде города Одессы пытался наложить на себя руки. Личный состав, который находился в караульном помещении, услышал выстрел. Впоследствии в одном из помещений обнаружили бойца с огнестрельным ранением в голову. Об этом сегодня сообщила пресс-служба НГУ.

Раненого бойца оперативно доставили в госпиталь, за его жизнь борются врачи. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, начато служебное расследование.

Местное издание «Думская» пишет, что попытку самоубийства совершил военнослужащий 34 отдельного конвойного батальона Нацгвардии, уроженец города Тернополь. На месте происшествия обнаружили предсмертную записку.

Напомним, 19 июля под Верховной Радой в Киеве правоохранители задержали 22-летнего жителя Полтавской области с гранатой. Молодого человека разыскивали за дезертирство.


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