Боєць НГУ вистрілив собі в голову. Фото: АСС

https://racurs.ua/ua/n124900-boiec-nacgvardiyi-namagavsya-naklasty-na-sebe-ruky-v-prymischenni-sudu-odesy.html

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Спроба самогубства військовослужбовця сталася 29 липня в Одесі.

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Боєць Національної гвардії України під час несення служби в Київському районному суді міста Одеси намагався накласти на себе руки. Особовий склад, який знаходився у вартовому приміщенні, почув постріл. Згодом в одному з приміщень виявили бійця з вогнепальним пораненням у голову. Про це сьогодні повідомила прес-служба НГУ.

Пораненого бійця оперативно доставили в госпіталь, за його життя борються лікарі. На місці події працювала слідчо-оперативна група, розпочато службове розслідування.

Місцеве видання «Думська» пише, що спробу самогубства скоїв військовослужбовець 34 окремого конвойного батальйону Нацгвардії, уродженець міста Тернопіль. На місці події виявили передсмертну записку.

Нагадаємо, 19 липня під Верховною Радою у Києві правоохоронці затримали 22-річного жителя Полтавської області з гранатою. Молодика розшукували за дезертирство.