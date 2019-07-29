У Німеччині чоловік штовхнув під поїзд дитину та її матір. Фото: РІА "Новости"

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У Німеччині на залізничному вокзалі Франкфурта схопили чоловіка, який підозрюється в умисному вбивстві дитини.

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Вранці в понеділок, 29 липня, чоловік 40 років еритрейського походження зіштовхнув восьмирічну дитину і її матів на рейки перед проїжджаючим високошвидкісним поїздом. Про це повідомляє РІА «Новости» із посиланням на німецький інформаційний портал Hessenschau.

За попередніми даними правоохоронців, дитина загинула на місці події унаслідок отриманих травм. Її мати, 40-річна жінка, дістала численні травми, але завдяки падінню між рейками їй вдалося вижити. На даний момент вона госпіталізована й отримує необхідну медичну допомогу.

Підозрюваного поліція встигла затримати до того, як він спробував залишити територію вокзалу. Мотив скоєння злочину наразі з’ясовується.

Нагадаємо, що в Індії жінці, яка впала під поїзд у місті Мумбаї, вдалося вижити. Це сталося завдяки завчасній реакції машиніста, який помітив її на коліях.