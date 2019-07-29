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Ракурс
Віталій Олешко, фото: «Вікіпедія»

Вбивство Сармата: двоє суддів взяли самовідвід

29 лип 2019, 15:57
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Сьогодні двоє суддів з колегії Бердянського міськрайонного суду, котра мала розглядати справу щодо вбивства учасника АТО та громадського активіста Віталія Олешка (позивний Сармат), оголосили про самовідвід.

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Відповідні заявив були оголошені на початку судового засідання, повідомляє «Радіо Свобода».

Про самовідвід заявили головуюча суддя Надія Дубровська, котра це рішення пояснила знайомством членів своєї родини з дружиною загиблого, та суддя Олена Кошова, яка повідомила, що в розгляді у неї перебуває позов до Олешка, розгляд котрого після вбивства активіста було продовжено для його реабілітації за заявою дружини.

В результаті в розгляді справи щодо вбивства Олешка зроблено перерву для визначення нового складу колегії суддів.

Олешка вбили 31 липня 2018 року пострілом з рушниці у спину біля будинку-готелю в Бердянську.

Нагадаємо, вчора очільник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив, що справу про вбивство Олешка передано до суду. У цій справі семеро підозрюваних — троє ймовірних організаторів та четверо ймовірних виконавців злочину.

Джерело: Ракурс


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