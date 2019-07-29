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Ракурс
Виталий Олешко, фото: «Википедия»

Убийство Сармата: двое судей взяли самоотвод

29 июл 2019, 15:57
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Сегодня двое судей из коллегии Бердянского горрайонного суда, который должен был рассматривать дело об убийстве участника АТО и общественного активиста Виталия Олешко (позывной Сармат), объявили о самоотводе.

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Соответствующие заявиления были объявлены в начале судебного заседания, сообщает «Радіо Свобода».

О самоотводе заявили председательствующая судья Надежда Дубровская, которая это решение объяснила знакомством членов своей семьи с женой погибшего, и судья Елена Кошевая, сообщившая, что на рассмотрении у нее находится иск к Олешко, рассмотрение которого после убийства активиста было продлено для его реабилитации по заявлению жены.

В результате в рассмотрении дела об убийстве Олешко сделан перерыв для определения нового состава коллегии судей.

Олешко убили 31 июля 2018 года выстрелом из ружья в спину возле дома-отеля в Бердянске.

Напомним, вчера глава криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что дело об убийстве Олешко передано в суд. В этом деле семь подозреваемых — трое предполагаемых организаторов и четверо предполагаемых исполнителей преступления.

Источник: Ракурс


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