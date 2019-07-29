Супрун может податься в писатели после отставки. Фото: "Телеканал 24"

https://racurs.ua/n124896-suprun-mojet-podatsya-v-pisateli-posle-otstavki.html

Ракурс

Ульяна Супрун, и. о. министра здравоохранения, прокомментировала возможность своей отставки и рассказала о том, что намерена сделать до официального назначения нового состава Кабмина.

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По словам Супрун, до того момента, как будет выбран новый премьер-министр и определятся кандидаты в министерства, она продолжит свою работу. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на выступление Супрун перед началом всеукраинской акции по вакцинации против дифтерии и столбняка.

Министр подчеркнула, что «здравоохранение должно быть вне политики независимо от социального или материального статуса», а у врачей должны быть все условия для спокойного продолжения работы.

Также Супрун добавила, что в случае отстранения от работы в Минздраве, она планирует издать книгу с советами по здоровому образу жизни. Она считает, что в нашей стране слишком мало существует книг о здоровье, и чтобы исправить эту ситуацию, она готова податься в писатели.

Кроме того, в ее планах — привлечение иностранных инвестиций в систему здравоохранения Украины. Супрун отметила, что «в нашей инфраструктуре все плохо, а у государства нет много средств, чтобы это делать».

Напомним, что ранее Супрун отреагировала на скандал в Минздраве относительно объявленного подозрения руководителю экспертного центра в служебной халатности, назвав это дело сфабрикованным. По ее мнению, такое подозрение является политически мотивированным.