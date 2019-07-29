«Укрспирт» не нужен в государственной собственности – команда Зеленского. Фото: "112 Украина"

https://racurs.ua/n124893-ukrspirt-ne-nujen-v-gosudarstvennoy-sobstvennosti-komanda-zelenskogo.html

Ракурс

Команда Зеленского сейчас активно работает над рядом проектов, среди которых — борьба с «левым» алкоголем.

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Как заявил советник и. о. председателя СБУ Дмитрий Дубилет, в данный момент уже формируется рабочая группа, которая будет заниматься акцизами на алкоголь и планирует «разобраться» с «Укрспиртом». Об этом Дубилет сообщил во время своего интервью изданию theБабель.

Дубилет отметил, что бюджет Украины от «левого» алкоголя несет убытки в размере около 5 млрд грн в год. По его данным, в тени находится половина украинского рынка алкоголя и значительную роль в этом играют предприятия «Укрспирта». Также около 10% «левого» алкоголя приходятся на контрабанду через уязвимые участки границы.

В свою очередь представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус считает «Укрспирт» неэффективным. В своем интервью для «РБК-Украина» он подчеркнул, что это предприятие в принципе не должно находиться в собственности государства, а его монополия придумана искусственно.

Все понимали, что там процветает массовая коррупция, — добавил Герус.

Как сообщил представитель Зеленского в Кабмине, чтобы продемонстрировать политическую волю новой коалиции относительно реформ, среди прочего необходимо дать возможность приобретать и развивать заводы тем, кто желает работать в спиртовой отрасли. Главное условие — владельцы таких заводов должны исправно платить налоги и акцизы.

Напомним также, что Дубилет рассказал о трех проектах, над которыми в данный момент работают представители Офиса президента. Среди них — вопрос борьбы с рейдерством.