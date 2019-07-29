«Укрспирт» не потрібен у державній власності – команда Зеленського. Фото: "112 Україна"

https://racurs.ua/ua/n124893-ukrspyrt-ne-potriben-u-derjavniy-vlasnosti-komanda-zelenskogo.html

Ракурс

Команда Зеленського зараз активно працює над низкою проектів, серед яких — боротьба з «лівим» алкоголем.

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Як заявив радник в. о. голови СБУ Дмитро Дубілет, на даний момент вже формується робоча група, яка буде займатися акцизами на алкоголь і планує «розібратися» з «Укрспиртом». Про це Дубілет повідомив під час свого інтерв’ю виданню theБабель.

Дубілет зазначив, що бюджет України від «лівого» алкоголю зазнає збитків у розмірі близько 5 млрд грн на рік. За його даними, у тіні перебуває половина українського ринку алкоголю і значну роль у цьому відіграють підприємства «Укрспирту». Також близько 10% «лівого» алкоголю є контрабандою через вразливі ділянки кордону.

У свою чергу представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що вважає «Укрспирт» неефективним. У своєму інтерв’ю для «РБК-Україна» він наголосив, що це підприємство в принципі не має перебувати у власності держави, а його монополія придумана штучно.

Всі розуміли, що там процвітає масова корупція, — додав Герус.

Як повідомив представник Зеленського у Кабміні, щоб продемонструвати політичну волю нової коаліції щодо реформ, необхідно дати можливість купувати і розвивати заводи тим, хто бажає працювати у спиртовій галузі. Головна умова — власники таких заводів повинні справно платити податки і акцизи.

Нагадаємо також, що Дубілет розповів про три проекти, над якими наразі працюють представники Офісу президента. Серед них — питання боротьби з рейдерством.