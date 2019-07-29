Боротьба з рейдерством: команда Зеленського розкрила свої плани. Фото: sbr.in.ua

https://racurs.ua/ua/n124888-borotba-z-reyderstvom-komanda-zelenskogo-rozkryla-svoyi-plany.html

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Офіс президента спільно з групою експертів займається розробкою низки проектів, які покликані прискорити процес боротьби з рейдерством у країні.

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За словами радника в. о. голови СБУ Дмитра Дубілета, для ефективної боротьби з рейдерством в Україні необхідне застосування комплексного підходу і виконання декількох завдань. Ряд рішень з даного питання наразі розробляється групою експертів спільно із представниками Офісу президента. Про це Дубілет розповів у своєму інтерв’ю виданню theБабель.

Так, однією з наявних проблем є проведення незаконних реєстраційних угод без відома власника. Для її вирішення планується організувати бізнес-процес за участю Бюро кредитних історій, у якого є контактні дані. За допомогою нього у разі ризикованих угод процес призупиниться, а бек-офіс буде зв’язуватися із власником для уточнення інформації.

Крім того, за словами Дубілета, на даний момент також розробляється проект, за допомогою якого кількість реєстраторів з акредитацією може бути зменшена.

Дубілет зазначив, що назвати точні терміни, коли можна буде спостерігати результати даних проектів, він не може. Проте, він додав, що команда «заряджена спробувати зробити це за кілька місяців».

Нагадаємо, що співзасновник інтернет-банку monobank і син колишнього голови правління «ПриватБанку» Дмитро Дубілет був призначений на пост радника тимчасово виконуючого обов’язки глави СБУ Івана Баканова 16 липня. Сам Дубілет додав, що був запрошений стати учасником декількох проектів із боротьби з корупцією у країні.