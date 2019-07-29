Борьба с рейдерством: команда Зеленского раскрыла свои планы. Фото: sbr.in.ua

https://racurs.ua/n124888-borba-s-reyderstvom-komanda-zelenskogo-raskryla-svoi-plany.html

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Офис президента совместно с группой экспертов занимается разработкой ряда проектов, которые призваны ускорить процесс борьбы с рейдерством в стране.

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По словам советника и. о. председателя СБУ Дмитрия Дубилета, для эффективной борьбы с рейдерством в Украине необходимо применение комплексного подхода и выполнение нескольких задач. Ряд решений по данному вопросу сейчас разрабатывается группой экспертов совместно с представителями Офиса президента. Об этом Дубилет рассказал в своем интервью изданию theБабель.

Так, одной из имеющихся проблем является проведение незаконных регистрационных сделок без ведома владельца. Для ее решения планируется организовать бизнес-процесс при участии Бюро кредитных историй, у которого есть контактные данные. С помощью него в случае рискованных сделок процесс приостановится, а бэк-офис будет связываться с владельцем для уточнения информации.

Кроме того, по словам Дубилета, в данный момент также разрабатывается проект, с помощью которого количество регистраторов с аккредитацией может быть уменьшено.

Дубилет отметил, что назвать точные сроки, когда можно будет наблюдать результаты данных проектов, он не может. Тем не менее, он добавил, что команда «заряжена попробовать сделать это за несколько месяцев».

Напомним, что соучредитель интернет-банка monobank и сын бывшего главы правления «ПриватБанка» Дмитрий Дубилет был назначен на пост советника временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова 16 июля. Сам Дубилет добавил, что был приглашен стать участником нескольких проектов по борьбе с коррупцией в стране.