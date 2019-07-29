Инцидент произошел сегодня утром, фото: «Краснодарские известия»

https://racurs.ua/n124887-v-dnepre-vo-vremya-dvijeniya-zagorelsya-tramvay-video.html

Ракурс

В Днепре сегодня во время движения загорелся трамвай, который следовал по маршруту № 9.

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Сообщение об инциденте поступило к пожарным в 8.40, сообщает издание «Информатор».

Отмечается, что возгорание произошло, когда транспортное средство находилось на улице Любарского.

Как впоследствии оказалось, очаг возгорания располагался под днищем трамвая. Горела коробка СЛЭ (силовая линия электросети), площадь, охваченная огнем, составила 2 кв. м.

Пожар был локализован в 8.56, ликвидирован — в 9.01. В результате инцидента никто из пассажиров или сотрудников электротранспортного предприятия не пострадал.

Напомним, в середине июля в Харькове во время движения загорелось маршрутное такси с пассажирами. В результате инцидента никто не пострадал, водитель успел вовремя вывести из транспортного средства пассажиров. Транспортному средству были нанесены значительные повреждения, на момент прибытия пожарных пламя охватило площадь 10 кв. м.