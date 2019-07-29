Коалиция уже есть, она займет все министерские кресла - Герус. Фото "Главком"

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Ракурс

В коалицию Верховной Рады нового созыва, которую сформирует политическая партия «Слуга народа», могут войти и будущие народные депутаты от партии «Голос», но это будет зависеть от их позиций и политических пожеланий.

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Об этом заявил Андрей Герус, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров, во время интервью для издания «РБК-Украина».

Кроме этого, Герус сообщил, что могокоалиция «Слуги народа» займет все министерские кресла, потому что законодательством не предусмотрено такого, чтобы в правительстве была оппозиция.

Вместе с тем, по мнению Геруса, представителям оппозиции в новом парламенте предложат некоторые комитеты, чтобы никто не сомневался в демократичности новой власти. При этом он отметил, что пока не имеет информации, о каких именно комитетах Верховной Рады идет речь.

По словам Геруса, новая Верховная Рада заработает в период с 24 августа по 6 сентября. После этого начнутся многочисленные кадровые назначения в министерствах, ведомствах и на государственных предприятиях.

Ранее лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявлял, что хотел бы увидеть в коалиции новые политические силы, у которых должно быть «адекватное желание сотрудничества». Он выразил надежду, что такие вопросы, как депутатская неприкосновенность, будут поддержаны всеми политсилами, независимо от того, будут ли они членами коалиции или нет.

Напомним, что партия «Голос» готова объединиться в коалицию с политическими силами, которые являются единомышленниками политсилы Святослава Вакарчука.