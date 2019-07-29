В Никополе взорвался автомобиль, есть пострадавшие. Фото: "Информатор"

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Ракурс

Взрыв автомобиля произошел в Никополе Днепропетровской области вчера, 28 июля, около 22.53. Согласно сообщению, поступившему в полицию, подрыв произошел на пересечении улиц Новикова и Коцюбинского.

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По данным правоохранителей, под автомобиль Mitsubishi Outlander, принадлежащий 41-летнему местному предпринимателю, была брошена граната РГД-5. В момент подрыва в салоне машины находились два пассажира, которые получили многочисленные осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Как сообщают в полиции, в данный момент жизни пострадавших вне опасности, они получают необходимую медицинскую помощь в местной больнице.

На месте происшествия экспертами-пиротехниками были изъяты фрагменты гранаты РГД-5. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления и доставили его в Никопольский отдел полиции.

По факту подрыва автомобиля открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (о покушении на преступление), а также по п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (об умышленном убийстве) Уголовного кодекса Украины. Данная статья предусматривает меру пресечения в виде лишения свободы на срок до 15 лет либо пожизненное заключение под стражу.

Напомним, что ранее в Днепропетровской области произошел взрыв автомобиля под сиденьем водителя. В результате инцидента пострадал депутат городского совета и представитель партии «Батькивщина» Виталий Чернявский.