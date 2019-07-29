У Нікополі вибухнув автомобіль, є постраждалі. Фото: "Інформатор"

https://racurs.ua/ua/n124885-u-nikopoli-vybuhnuv-avtomobil-ie-postrajdali-foto.html

Ракурс

Вибух автомобіля стався у Нікополі Дніпропетровської області вчора, 28 липня, близько 22.53. Згідно повідомлення, що надійшло у поліцію, підрив стався на перетині вулиць Новікова та Коцюбинського.

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За даними правоохоронців, під автомобіль Mitsubishi Outlander, який належить 41-річному місцевому підприємцю, було кинуто гранату РГД-5. На момент підриву у салоні машини знаходилися два пасажири, які отримали численні осколкові поранення. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області.

Як повідомляють у поліції, на даний момент життя потерпілих поза небезпекою, вони отримують необхідну медичну допомогу у місцевій лікарні.

На місці події експертами-піротехніками було вилучено фрагменти гранати РГД-5. Співробітники правоохоронних органів затримали підозрюваного у скоєнні злочину і доставили його до Нікопольського відділу поліції.

За фактом підриву автомобіля відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (про замах на злочин), а також по п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (про умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Дана стаття передбачає запобіжний захід у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення під варту.

Нагадаємо, що раніше в Дніпропетровській області стався вибух автомобіля під сидінням водія. У результаті інциденту постраждав депутат міської ради і представник партії «Батьківщина» Віталій Чернявський.