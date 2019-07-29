Обшуки в ОАСК здійснювалися 26 липня, фото: sout-kazan.ru

https://racurs.ua/ua/n124884-obshuky-v-oask-pidozry-na-suddiv-nadiyshly-na-pidpys-lyshe-sogodni-sargan.html

Ракурс

Підозри на суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), обшуки в приміщенні котрого Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводило 26 липня, надійшли на підпис до заступника генпрокурора лише сьогодні о 10.55.

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Про це на свої сторінці в соціальній мережі Фейбсук повідомляє прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.

Просто вчасно треба все робити, пане Горбатюк, — наголосила Сарган, маючи на увазі керівника Управління Спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, котрий нещодавно заявив, що в слідства були наміри провести обшуки також у суддів, однак їх не погодило керівництво ГПУ.

Горбатюк, зокрема, заявляв, що Луценко спочатку відмовляв йому в зустрічах, а згодом поїхав у відпустку. Також він повідомив, що відповідні документи направлені на підпис новому заступникові генпрокурора Сергію Кізю.

Нагадаємо, Луценко вчора повідомив журналістам, що ухвалить «об'єктивне рішення» щодо підозр суддям ОАСК після свого повернення з відпустки 31 липня. Луценко також заперечує, що Горбатюк звертався до нього з цим питанням.