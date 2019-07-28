Юрій Луценко, фото: Vadim Chuprina

https://racurs.ua/ua/n124866-z-pidozramy-suddyam-okrujnogo-adminsudu-lucenko-obicyaie-vyznachytysya-do-31-lypnya.html

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Генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяє до 31 липня повернутися з відпустки й визначитися, чи підписувати підозри суддям Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), у котрому Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 26 липня проводило обшуки.

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Про це Луценко заявив у коментарі виданню «Громадське».

Приїду в середу й прийму об'єктивне рішення, — зазначив генпрокурор.

Луценко також заперечив слова очільника управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, котрий в нещодавньому інтерв’ю виданню Deutsche Welle заявив, що в слідства були наміри провести обшуки не лише в приміщенні ОАСК, а й безпосередньо в кабінетах суддів, однак частину цих обшуків не погодило керівництво Генпрокуратури.

За словами Горбатюка, «Луценко спочатку відмовляв у зустрічах, а потім просто поїхав у відпустку».

Генпрокурор запевнив журналістів, що Горбатюк до нього не звертався.

Нагадаємо, обшуки в ОАСК здійснювалися в голови цієї установи Павла Вовка та ще чотирьох суддів. 26 липня Горбатюк повідомляв, що вже підготовлений проект повідомлення про підозру стосовно цих суддів.