Юрий Луценко, фото: Vadim Chuprina

https://racurs.ua/n124866-s-podozreniyami-sudyam-okrujnogo-adminsuda-lucenko-obeschaet-opredelitsya-do-31-iulya.html

Ракурс

Генеральный прокурор Юрий Луценко обещает до 31 июля вернуться из отпуска и определиться, подписывать ли подозрения судьям Окружного административного суда Киева (ОАСК), в котором Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 26 июля проводило обыски.

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Об этом Луценко заявил в комментарии изданию «Громадське».

Приеду в среду и приму объективное решение, — отметил генпрокурор.

Луценко также опроверг слова главы управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, который в недавнем интервью изданию Deutsche Welle заявил, что у следствия были намерения провести обыски не только в помещении ОАСК, но и непосредственно в кабинетах судей, однако часть этих обысков не согласовало руководство Генпрокуратуры.

По словам Горбатюка, «Луценко сначала отказывал во встречах, а затем просто уехал в отпуск».

Генпрокурор заверил журналистов, что Горбатюк к нему не обращался.

Напомним, обыски в ОАСК осуществлялись у главы этого учреждения Павла Вовка и еще четырех судей. 26 июля Горбатюк сообщал, что уже подготовлен проект сообщения о подозрении относительно этих судей.