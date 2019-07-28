В округе №119 пересчитают голоса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n124865-na-lvovschine-pereschitaut-golosa-v-okruge-gde-proigral-kandidat-ot-slugi-naroda.html

Ракурс

Львовский окружной суд принял решение осуществить пересчет голосов на шести участках в округе № 119, где победил кандидат от «Европейской солидарности» Михаил Бондарь, опередив на 140 голосов кандидата от «Слуги народа» Ореста Кавецкого.

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Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

В партии убеждены, что никаких оснований для назначения пересчета голосов суд не имел.

Ни в день голосования, ни позже не зафиксировано ни одного акта о нарушениях избирательного процесса, — подчеркивает пресс-служба «Европейской солидарности».

С иском о пересчете голосов в суд обратились Кавецкий и еще один кандидат самовыдвиженец Виталий Кравчук.

Как сообщает издание «Бугский медиапортал», соответствующее решение суд принял сегодня после десяти часов пребывания в совещательной комнате.

ОИК должен осуществить пересчет голосов по шести участках: № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461031 и № 460673. В пересчете голосов на других участках этого округа суд отказал.

Внеочередные парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля.

Напомним, Центральная избирательная комиссия 26 июля обработала 100% протоколов с итогами голосования на общегосударственном многомандатном избирательном округе.