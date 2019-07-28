В окрузі №119 перерахують голоси, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n124865-na-lvivschyni-pererahuut-golosy-v-okruzi-de-prograv-kandydat-vid-slugy-narodu.html

Ракурс

Львівський окружний суд ухвалив рішення здійснити перерахунок голосів на шести дільницях в окрузі № 119, де переміг кандидат від «Європейської солідарності» Михайло Бондар, випередивши на 140 голосів кандидата від «Слуги народу» Ореста Кавецького.

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Про це повідомляє прес-служба партії «Європейська солідарність».

У партії переконані, що жодних підстав для призначення перерахунку голосів суд не мав.

Ні в день голосування, ні пізніше не зафіксовано жодного акту про порушення виборчого процесу, — наголошує прес-служба «Європейської солідарності».

З позовом щодо перерахунку голосів до суду звернулися Кавецький та ще один кандидат самовисуванець Віталій Кравчук.

Як повідомляє видання «Бузький медіапортал», відповідне рішення суд ухвалив сьогодні після десяти годин перебування в нарадчій кімнаті.

ОВК має здійснити перерахунок голосів по шести дільницях: № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461031 і № 460673. У перерахунку голосів на інших дільницях цього округу суд відмовив.

Позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія 26 липня опрацювала 100% протоколів із підсумками голосування на загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.