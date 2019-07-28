Законодательные ограничения помогают уменьшить распространенность курения среди молодежи

https://racurs.ua/n124864-zapret-prodaji-sigaret-licam-do-21-letnego-vozrasta-znachitelno-snijaet-rasprostranennost.html

Ракурс

Запрет продажи сигарет лицам, не достигшим 21 года, приводит к существенному уменьшению курения среди 18−20-летних подростков.

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Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования американских ученых, которые проанализировали последствия соответствующих ограничений, введенных в ряде регионов и штатов США, сообщает издание EurelAlert со ссылкой на статью в журнале Nicotine and Tobacco Research.

По состоянию на 18 июля 2019 года 18 штатов и более 400 населенных пунктов в США приняли законы о запрете продажи табачных изделий лицам, не достигшим 21 года.

Исследователи изучали, как это ограничение влияет на жителей «городских статистических районов», которые представляют собой группы соседних округов, включающих городской центр с населением не менее 10 тыс. человек.

Ученые обнаружили, что при прочих равных условиях, уровень курения среди лиц в возрасте от 18 до 20 лет снижается, когда увеличивается процент территорий, на которые распространяется действие закона об ограничении продажи табачных изделий до 21 лет.

Эта тенденция не очевидна для людей в возрасте от 23 до 25 лет, что является еще одним доказательством того, что результаты исследования для людей в возрасте от 18 до 20 лет отражают реакцию на политику в отношении возрастного ограничения продажи табака, отмечают ученые.

В частности, в период с 2011 по 2016 годы у 18−20-летних подростков, живущих на территориях, на которых действует по крайней мере один местный закон об ограничении продажи табака в 21 года, наблюдалось среднее снижение уровня курения на 10% по сравнению с теми регионами, где таких запретов нет. Анализ показывают, что последствия введения такого запрета на государственном уровне будут еще большими.

Курение вызывает более 400 тыс. смертей только в Соединенных Штатах ежегодно. Подавляющее большинство курильщиков начинают употреблять до 21 года. Наш анализ свидетельствует о том, что законы о запрете продажи табачных изделий до 21-летнего возраста является эффективным способом уменьшить такое потребление, даже если они реализуются на местном уровне, — отмечают исследователи.

Напомним, канадские ученые нашли эффективный способ заставить курильщиков бросить курить.