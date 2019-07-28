Законодавчі обмеження допомагають зменшити поширеність куріння серед молоді

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Заборона продажу сигарет особам, які не досягли 21 року, призводить до істотного зменшення куріння серед 18−20-річних підлітків.

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Про це свідчать результати нещодавнього дослідження американських вчених, котрі проаналізували наслідки відповідних обмежень, запроваджених у низці регіонів та штатів США, повідомляє видання EurelAlert з посиланням на статтю в журналі Nicotine and Tobacco Research.

Станом на 18 липня 2019 року 18 штатів та понад 400 населених пунктів у США прийняли закони про заборону продажу тютюнових виробів особам, які не досягли 21 року.

Дослідники вивчали, як це обмеження впливає на жителів «міських статистичних районів», котрі являють собою групи сусідніх округів, які включають міський центр з населенням не менше 10 тис. осіб.

Учені виявили, що за інших рівних умов, рівень куріння серед осіб у віці від 18 до 20 років знижується, коли збільшується відсоток територій, на які поширюється дія закону про обмеження продажу тютюнових виробів до 21 віку.

Ця тенденція не очевидна для людей у віці від 23 до 25 років, що є ще одним доказом того, що результати дослідження для людей у віці від 18 до 20 років відображають реакцію на політику щодо вікового обмеження продажу тютюну, наголошують учені.

Зокрема, в період з 2011 до 2016 роки в 18−20-річних підлітків, які живуть на територіях, на котрих діє принаймні один місцевий закон про обмеження продажу тютюну до 21 року, спостерігалося середнє зниження рівня куріння на 10% у порівнянні з тими регіонами, де таких заборон немає. Аналіз показують, що наслідки запровадження такої заборони на державному рівні будуть ще більшими.

Куріння спричиняє понад 400 тис. смертей лише у Сполучених Штатах щороку. Переважна більшість курців починають вживати до 21 року. Наш аналіз свідчить про те, що закони про заборону продажу тютюнових виробів до 21-річного віку є ефективним способом зменшити таке споживання, навіть якщо вони реалізуються на місцевому рівні", — наголошують дослідники.

Нагадаємо, канадські вчені знайшли ефективний спосіб змусити курців кинути палити.