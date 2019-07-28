Руководитель управления спецрасследований ГП Сергей Горбатюк. Фото: Резонанс

https://racurs.ua/n124857-rukovodstvo-genprokuratury-do-sih-por-ne-podpisalo-podozreniya-sudyam-okrujnogo-adminsuda-kieva.html

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В Генеральной прокуратуре до сих пор не подписали подозрения судьям Окружного административного суда Киева (ОАСК), где недавно Национальное антикоррупционное бюро провело обыски.

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Подозрения служителям Фемиды должен подписать глава ГП или заместитель генпрокурора. Об этом в интервью DW сообщил руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, подозрения направили на подпись новому заместителю генерального прокурора Сергею Кизю.

Мы этому человеку впервые направляем документы, поэтому пока не знаем, насколько быстрым будет разбирательство и его результат, — отметил Горбатюк.

Руководитель управления спецрасследований отметил, что предыдущие заместители генпрокурора Юрия Луценко не подписали ни одного подозрения судьям, хотя правоохранители подавали их, в том числе и в отношении дел, касающихся Майдана.

Напомним, 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски у председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, а также у судей Евгения Аблова, Игоря Погребниченко, Игоря Качура и Руслана Арсирия. Следственные действия осуществлялись в рамках объединенного дела относительно законности полномочий председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова, его заместителя Станислава Щотки и других членов Высшей квалификационной комиссии судей.