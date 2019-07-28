Керівник управління спецрозслідувань ГП Сергій Горбатюк. Фото: Резонанс

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У Генеральній прокуратурі досі не підписали підозри суддям Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), де нещодавно Національне антикорупційне бюро провело обшуки.

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Підозри служителям Феміди має підписати очільник ГП або заступник генпрокурора. Про це в інтерв’ю DW повідомив керівник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

За його словами, підозри направили на підпис новому заступнику генерального прокурора Сергію Кізю.

Ми цій людині вперше направляємо документи, тому наразі не знаємо, наскільки швидким буде розгляд та його результат, — зазначив Горбатюк.

Керівник управління спецрозслідувань наголосив на тому, що попередні заступники генпрокурора Юрія Луценка не підписали жодної підозри суддям, хоча правоохоронці подавали їх, зокрема й щодо справ, що стосувалися Майдану.

Нагадаємо, 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки в голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, а також у суддів Євгенія Аблова, Ігоря Погрібниченко, Ігоря Качура та Руслана Арсірія. Слідчі дії здійснювалися в межах об'єднаної справи щодо законності повноважень голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова, його заступника Станіслава Щотки та інших членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.