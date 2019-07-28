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Ракурс
Військові навчання в зоні ООС. Фото: ООС у Facebook

На Донбасі військові ООС провели масштабні навчання (ФОТО)

28 лип 2019, 13:08
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Масштабні військові навчання провели бійці операції Об'єднаних сил на Донбасі.

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Три дні поспіль у районі проведення ООС відбувалось тренування з органами військового управління та підрозділами бойових бригад. Армія відпрацьовувала дії із планування та прийняття рішень в умовах різкої зміни військової обстановки. Про це 28 липня повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Танкісти відпрацьовували здійснення маршу на одному з полігонів Донецької області й переправлялися через водну перешкоду по паромній переправі. Пілоти вертольотів відпрацьовували дії під час польоту двійками у простих та складних метеоумовах.

У військових навчаннях брали участь і літаки Повітряних сил ЗСУ. Винищувачі Міг-29 та штурмовики Су-25 не лише прикривали переправу танкового підрозділу, але й імітували удар по противнику.

Військові навчання в зоні ООС. Фото: ООС у Facebook

Військові навчання в зоні ООС. Фото: ООС у Facebook

Військові навчання в зоні ООС. Фото: ООС у Facebook

Військові навчання в зоні ООС. Фото: ООС у Facebook

Військові навчання в зоні ООС. Фото: ООС у Facebook

Військові навчання в зоні ООС. Фото: ООС у Facebook

Нагадаємо, у червні на Донбасі відбулися військові навчання танкових підрозділів резерву Об'єднаних сил. Екіпажам танків доводилося на ходу приймати рішення та реагувати на постійну зміну обстановки.

Джерело: Ракурс


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