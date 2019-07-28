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Затримання в Москві. Фото: Лентач

Євросоюз засудив силовий розгін демонстрації в Москві

28 лип 2019, 12:34
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Європейський Союз висловив занепокоєння через масові затримання на мітингу в Москві.

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Російську владу закликали забезпечити вільні та демократичні вибори до міськради Москви, які заплановані на вересень 2019 року. В Євросоюзі очікують на дотримання Росією міжнародних зобов’язань в ході регіональних виборів. Про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичного відомства ЄС Майї Косьянчич, 28 липня повідомляє «Європейська правда».

У Брюсселі зазначають, що затримання за застосування надмірної сили до мітингувальників є свідченням того, що в РФ підриваються фундаментальні права на свободу слова, зібрань та об'єднань. В Євросоюзі нагадали, що ці основні права закріплені в Конституції Росії.

Нагадаємо, в Москві станом ранок 28 липня силовики затримали 1 тис. 373 демонстрантів, які проводили мітинг під будівлею мерії з вимогою допустити опозиційних кандидатів до участі у виборах до міської ради. Силовики під час розгону демонстрантів побили 77 осіб. Від жорстоких дій московської поліції постраждали 10 журналістів.

Джерело: Ракурс


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