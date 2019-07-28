Задержание в Москве. Фото: Лентач

https://racurs.ua/n124855-evrosouz-osudil-silovoy-razgon-demonstracii-v-moskve.html

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Европейский Союз выразил обеспокоенность массовым задержанием на митинге в Москве.

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Российские власти призвали обеспечить свободные и демократические выборы в горсовет Москвы, которые запланированы на сентябрь 2019 года. В Евросоюзе ожидают соблюдения Россией международных обязательств в ходе региональных выборов. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства ЕС Майи Косьянчич, 28 июля сообщает «Европейская правда».

В Брюсселе отмечают, что задержание за применение чрезмерной силы к митингующим является свидетельством того, что в РФ подрываются фундаментальные права на свободу слова, собраний и объединений. В Евросоюзе напомнили, что эти основные права закреплены в Конституции России.

Напомним, в Москве по состоянию утро 28 июля силовики задержали 1 тыс. 373 демонстранта, проводивших митинг под зданием мэрии с требованием допустить оппозиционных кандидатов к участию в выборах в городской совет. Силовики во время разгона демонстрантов избили 77 человек. От жестоких действий полиции пострадали 10 журналистов.