Вакуумний поїзд Hyperloop. Фото: Wired

https://racurs.ua/ua/n124854-amerykanci-pobuduut-u-saudivskiy-araviyi-dilyanku-vakuumnogo-tunelu-hyperloop.html

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Американська компанія Virgin Hyperloop One побудує на території Саудівської Аравії тестову ділянку транспортної системи Hyperloop.

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Планується побудувати 35 км випробувальної доріжки для вакуумного потягу, угода про будівництво вже ухвалена з урядом Саудівської Аравії. Також планується будівництво виробничого заводу та науково-дослідного та дослідно-конструкторського підприємств. Про це повідомляє BBC.

У компанії Virgin Hyperloop One заявили, що новітня технологія зможе скоротити час мандрівки від Ер-Ріяда до міста Джедда на заході країни до 76 хв. Наразі цей шлях долається за понад 10 год.

Як відомо, Гіперлуп — проект різновиду вакуумного потягу, вперше був запропонований американськими інженерами Джеймсом Пауелом та Гордоном Денбі у 2003 році, які є розробниками маглева з використанням надпровідників.

Нaгaдaємo, щo Міністерствo інфрaструктури Укрaїни 14 червня 2018 року підписaлo мемoрaндум прo співпрaцю з кoмпaнією Hyperloop Transportation Technologies (HTT) у сфері впрoвaдження технoлoгії Hyperloop в Укрaїні.