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Ракурс
Затримане судно «Сянхайлінь-8». Фото: Спутник Беларусь

КНДР звільнила захоплене в Японському морі російське судно

28 лип 2019, 11:24
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Північна Корея вирішила звільнити затримане російське риболовецьке судно «Сянхайлінь-8» та його екіпаж.

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Російська та північнокорейська сторони 27 липня дійшли згоди щодо долі траулера. О 16.00 за місцевим часом корейська влада повідомила капітану «Сянхайлінь-8» про рішення звільнити судно. Про це повідомляє посольство Російської Федерації в КНДР у Facebook.

О 19.30 корабель відчалив з порту «Вонсан» та взяв курс на Сокчо в Південній Кореї. У цій країні на берег повинні зійти двоє членів екіпажу, які є громадянами Південної Кореї.

У російському посольстві в Північній Кореї вже висловили подяку всім, хто проявив небайдужість до ситуації із судном. Наразі дипломати продовжують з’ясовувати обставини затримання траулера.

Нагадаємо, у липні Північна Корея затримала російське риболовне судно «Сянхайлінь-8» в Японському (Східному) морі. Судно прямувало до південнокорейського порту Сочко для добування крабів.

Шхуна перебувала в військово-охоронюваній зоні КНДР, яку Північна Корея встановила для себе ще на 50 миль на додачу до прийнятих міжнародними нормами 12 морських миль територіальних вод держави.

Джерело: Ракурс


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