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Ракурс
Задержанное судно «Сянхайлинь-8». Фото: Спутник Беларусь

КНДР освободила захваченное в Японском море российское судно

28 июл 2019, 11:24
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Северная Корея решила освободить задержанное российское рыболовное судно «Сянхайлин-8» и его экипаж.

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Российская и северокорейская стороны 27 июля пришли к согласию относительно судьбы траулера. В 16.00 по местному времени корейская власти сообщили капитану «Сянхайлин-8» о решении освободить судно. Об этом сообщает посольство Российской Федерации в КНДР в Facebook.

В 19.30 корабль отчалил из порта «Вонсан» и взял курс на Сокчо в Южной Корее. В этой стране должны сойти на берег два члена экипажа, которые являются гражданами Южной Кореи.

В российском посольстве в Северной Корее уже выразили благодарность всем, кто проявил неравнодушие к ситуации с судном. Сейчас дипломаты продолжают выяснять обстоятельства задержания траулера.

Напомним, в июле Северная Корея задержала российское рыболовное судно «Сянхайлин-8» в Японском (Восточном) море. Судно направлялось в южнокорейский порт Сочко для добычи крабов.

Шхуна находилась в военно-охраняемой зоне КНДР, которую Северная Корея установила для себя еще на 50 миль в дополнение к принятым международным нормам 12 морских миль территориальных вод государства.

Источник: Ракурс


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