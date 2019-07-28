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Украинцев предупредили об ухудшении погоды. Фото:

Украинские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий (КАРТА)

28 июл 2019, 10:56
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Погода в Украине в течение воскресенья, 28 июля, ухудшится в западных областях.

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В западных регионах ожидаются сильные грозы. На Закарпатье возможны ливни с градом, прогнозируются шквалы ветра до 20 м/сек. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ранее синоптики обещали, что дневная температура воздуха 28 июля составит 29−34° тепла. Ветер ожидался восточный, 5−10 м/с.

В ГСЧС напомнили, что перед непогодой стоит убрать имущество со двора и балконов в дом (подвал), а машину поставить в гараж. Не нужно ставить кровать у окна с большими стеклами. Необходимо плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. На улице не нужно стоять под высокими деревьями или конструкциями.

Синоптики обещают непогоду в Украине. Карта: Гидрометцентр

Напомним, 26 июля Ровно затопило после неожиданного обильного ливня с градом. Особенно от непогоды пострадал центр города и район автовокзала. Ливень был настолько сильным, что размывал дорожное покрытие.

Источник: Ракурс


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