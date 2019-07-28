Українців попередили про погіршення погоди. Фото:

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Погода в Україні впродовж неділі, 28 липня, погіршиться у західних областях.

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У західних регіонах очікуються сильні грози. На Закарпатті можливі зливи з градом, прогнозуються шквали вітру до 20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Раніше синоптики обіцяли, що денна температура повітря 28 липня становитиме 29−34° тепла. Вітер очікувався східний, 5−10 м/с.

У ДСНС нагадали, що перед негодою варто прибрати майно з двору та балконів у будинок (підвал), а машину поставити у гараж. Не потрібно ставити ліжко біля вікна з великими шибами. Необхідно щільно закрити вікна, двері, горищні люки і вентиляційні отвори. На вулиці не потрібно стояти під високими деревами або конструкціями.

Нагадаємо, 26 липня Рівне затопило після несподіваної рясної зливи з градом. Особливо від негоди постраждав центр міста та район автовокзалу. Злива була настільки сильною, що розмивала дорожнє покриття.