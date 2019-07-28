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Ракурс
Митрополит Епіфаній. Фото: ПЦУ у «Фейсбук»

Хресна хода ПЦУ проходить у Києві до дня хрещення Русі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

28 лип 2019, 10:27
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Православна церква України 28 липня, вперше після отримання автокефалії, проводить хресний хід до свята хрещення Русі.

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У 2019 році відзначається 1031-а річниця цієї великої події для віруючих. Святкування розпочалося о 8.30 — у Софійському соборі відбулася Божественна літургія, службу провів митрополит ПЦУ Єпіфаній. Про це повідомляється на сторінці церкви у Facebook.

З 10:30 паломники повинні пройти Хресною ходою від храму Софії Київської до пам’ятника князю Володимиру. Віряни вирушать від Софійського собору до Володимирського проїзду, а потім через вулицю Трьохсвятительську пройдуть до парку Володимирська гірка. Хода завершиться молебнем біля пам’ятника Володимиру Хрестителю.

Сьогодні в столиці з 11.00 до 13.30 перекриють рух усіх видів транспорту Володимирським проїздом — від Софійської до Михайлівської площі. У прес-службі Національної поліції повідомили, що під час Хресної ходи в 2019 році очікується близько 20 тис. учасників.

Нагадаємо, 27 липня Українська православна церква провела в Києві хресну хода з нагоди 1031 річниці хрещення Русі.

Джерело: Ракурс


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