У Києві проходить хресна хода до дня хрещення Русі. Фото: "Цензор.НЕТ"

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Хресна хода, головний зі святкових заходів з нагоди 1031 річниці хрещення Русі, пройде в Києві сьогодні, о 13.30. Цей щорічний захід сьогодні проведе Українська православна церква. У свою чергу, Православна церква України запланувала свою хресну ходу на тому ж місці, на Володимирській гірці, на завтра, 28 липня.

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За даними Нацполіції, сьогодні очікується участь більше 20-ти тис. віруючих у масових заходах. Як повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, правоохоронці повністю готові до забезпечення громадської безпеки учасників хресної ходи, задіявши для цього всі столичні підрозділи. Про це інформує прес-служба Національної поліції.

Для забезпечення безпеки на Хрещатику перекрили рух транспорту, а також встановили спеціальні пункти пропуску, де правоохоронці з металошукачем перевіряють у перехожих вміст сумок.

Сьогодні з 10.00 відкрили прохід на Володимирську гірку, де вже почали збиратися віруючі. О 13.00 тут розпочнеться молебень на чолі із Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм. Після цього о 13.30 розпочнеться хресна хода, під час якої учасники пройдуть вулицями Києва до Києво-Печерської Лаври.

Пряму трансляцію подій веде «112 Україна».

Нагадаємо, що минулого року у столичній хресній ході Української православної церкви Київського патріархату взяли участь близько 65 тис. осіб. За даними Нацполіції, ситуація була повністю спокійною і контрольованою.